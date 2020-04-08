أمير كرارة يشارك جمهوره بوستر مسلسله الجديد.. شاهد









وعلق أمير كرارة قائلا " رمضان ٢٠٢٠ الاختيار(منسي الاسطوره) سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار ".









وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :









بالتوفيق - مبروك - باشا مصر









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.





تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏











