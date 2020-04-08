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فن

أمير كرارة يشارك جمهوره بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:58 ص
امير كرارة
امير كرارة
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سيد احمد
نشر الفنان امير كرارة بوستر مسلسله الجديد " الاختيار " من خلال حسابه ااشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " .


وعلق أمير كرارة قائلا "  رمضان ٢٠٢٠ الاختيار(منسي الاسطوره) سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار ".


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :


بالتوفيق - مبروك - باشا مصر 


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. 

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏



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