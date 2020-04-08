أمير كرارة يشارك جمهوره بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

نشر الفنان امير كرارة بوستر مسلسله الجديد " الاختيار " من خلال حسابه ااشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " .
وعلق أمير كرارة قائلا " رمضان ٢٠٢٠ الاختيار(منسي الاسطوره) سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار ".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :
بالتوفيق - مبروك - باشا مصر
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.