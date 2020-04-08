ما تأثير فيروس كورونا على صحة الدماغ ؟

حذر العلماء من أن الفيروس يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة في ظروف نادرة، مما يؤدي إلى التهاب يمكن أن يسبب النزيف وموت الخلايا. بالرغم من أعراض فيروس كورونا التي تظهر في الجهاز التنفسي والهضمي، إلا أن





قام باحثون من نظام هنري فورد الصحي بالربط بين الفيروس التاجي وتلف الدماغ أثناء علاج امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا في ديترويت ، الولايات المتحدة ، والتي كانت إيجابية بالنسبة لـ فيروس كورونا ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، حيث





قرر الأطباء إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لتحديد البقع الداكنة في دماغها والتي تشير إلى موت الخلية عند امرأة مصابة بالفيروس التاجي كورونا بالإضافة إلى عرض أعراض Covid-19 النموذجية للسعال ودرجة الحرارة المرتفعة،





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وكشفت عمليات المسح الإضافية أن دماغ المرأة يعاني أيضًا من آفات أو نزيف دماغي في فصوصها الزمنية ، والتي تشارك في الوعي والذاكرة وكذلك الإحساس، هذا يؤكد أن المرأة قد طورت التهاب الدماغ الناخر الحاد (ANE) - عدوى عصبية مركزية، و هو مرض نادر يتميز بتلف في الدماغ (اعتلال دماغي) يتبع عادة عدوى فيروسية.





وقد تم ربطه سابقًا بالعدوى مثل الأنفلونزا وجدري الماء والفيروس المعوي، ولكن يعتقد الأطباء الآن أنه يمكن أيضًا أن يرتبط بالفيروس التاجي الجديد، في حين يعتقد أن هذه هي واحدة من الحالات الوحيدة لـ ANE المرتبطة بـ Covid-19 ، حث الباحثون الأطباء على أن يكونوا على دراية بوجود رابط محتمل.



