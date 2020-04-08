ما تأثير فيروس كورونا على صحة الدماغ ؟

بالرغم من أعراض فيروس كورونا التي تظهر في الجهاز التنفسي والهضمي، إلا أن حذر العلماء من أن الفيروس يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة في ظروف نادرة، مما يؤدي إلى التهاب يمكن أن يسبب النزيف وموت الخلايا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، حيث قام باحثون من نظام هنري فورد الصحي بالربط بين الفيروس التاجي وتلف الدماغ أثناء علاج امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا في ديترويت ، الولايات المتحدة ، والتي كانت إيجابية بالنسبة لـ فيروس كورونا.
بالإضافة إلى عرض أعراض Covid-19 النموذجية للسعال ودرجة الحرارة المرتفعة، قرر الأطباء إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لتحديد البقع الداكنة في دماغها والتي تشير إلى موت الخلية عند امرأة مصابة بالفيروس التاجي كورونا.
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وكشفت عمليات المسح الإضافية أن دماغ المرأة يعاني أيضًا من آفات أو نزيف دماغي في فصوصها الزمنية ، والتي تشارك في الوعي والذاكرة وكذلك الإحساس، هذا يؤكد أن المرأة قد طورت التهاب الدماغ الناخر الحاد (ANE) - عدوى عصبية مركزية، وهو مرض نادر يتميز بتلف في الدماغ (اعتلال دماغي) يتبع عادة عدوى فيروسية.
وقد تم ربطه سابقًا بالعدوى مثل الأنفلونزا وجدري الماء والفيروس المعوي، ولكن يعتقد الأطباء الآن أنه يمكن أيضًا أن يرتبط بالفيروس التاجي الجديد، في حين يعتقد أن هذه هي واحدة من الحالات الوحيدة لـ ANE المرتبطة بـ Covid-19 ، حث الباحثون الأطباء على أن يكونوا على دراية بوجود رابط محتمل.
وقالت الدكتورة إليسا فوري ، التي شاركت في الدراسة ، والتي نشرت في مجلة Radiology: "إن نمط المشاركة وطريقة تقدمها السريع على مدار أيام ، يتوافق مع الالتهابات الفيروسية للدماغ، قد يشير هذا إلى أن الفيروس يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة في ظروف نادرة.