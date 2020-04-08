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محافظات

استمرار أعمال مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في العريش

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:37 ص
استمرار مساعدة الأسر
استمرار مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في العريش
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احمد صالح
واصلت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بالعريش ، تنفيذ مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ، في اطار دعم جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بجمعية الجورو: إنه تم الانتهاء من تنفيذ الحملة رقم "3" باستهداف 200 أسرة بحى " عاطف السادات" بمدينة العريش، كما تم رش وتعقيم وتطهير 40 منزل و2 مسجد ودار حضانة تحت اشراف ومتابعة مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة الحى ، وتم اختيار الأسر الأكثر احتياجا .

وقال إنه سبق تنفيذ حملتين بمناطق واحياء داخل العريش وهى : ابو صقل والسمران ومحيط جبانة العريش.

ومن المقرر أن تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول لـ1000 أسرة كمرحلة أولى.

واشار الي ان شركاء الخير فى هذه الحملة هم : جمعية تنمية المجتمع بالجورة - مديرية الطب البيطرى - مديرية الصحة ، وشركاء من فاعلين الخير بجهات وأفراد .

وأكد أن هناك دعم وتشجيع متواصل من الجهات الرسمية فى مقدمتها : محافظ شمال سيناء - جهاز تنمية سيناء - مديرية التضامن الإجتماعى - مديرية الطب البيطرى "، ومجموعة شباب أسرة تحيا مصر بجامعة العريش .

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