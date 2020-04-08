استمرار أعمال مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في العريش

كما تم رش وتعقيم وتطهير 40 منزل و2 مسجد ودار حضانة تحت اشراف ومتابعة مجلس مدينة العريش ممثلا فى رئاسة الحى ، وتم اختيار الأسر الأكثر احتياجا .



وقال إنه سبق تنفيذ حملتين بمناطق واحياء داخل العريش وهى : ابو صقل والسمران ومحيط جبانة العريش.



ومن المقرر أن تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول لـ1000 أسرة كمرحلة أولى.



واشار الي ان شركاء الخير فى هذه الحملة هم : جمعية تنمية المجتمع بالجورة - مديرية الطب البيطرى - مديرية الصحة ، وشركاء من فاعلين الخير بجهات وأفراد .



وأكد أن هناك دعم وتشجيع متواصل من الجهات الرسمية فى مقدمتها : محافظ شمال سيناء - جهاز تنمية سيناء - مديرية التضامن الإجتماعى - مديرية الطب البيطرى "، ومجموعة شباب أسرة تحيا مصر بجامعة العريش .





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