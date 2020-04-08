سعر الذهب اليوم يتراجع والدولار يرتفع.. تعرف على السبب

وجني الأرباح للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن

اليوم الأربعاء 8 -4-2020 مع تفوق قوة

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 8-4-2020، تراجعت بنحو جنيهين لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع أمس وصل لـ15جنيهًا كمتوسط سعري بمحال الصاغة.





وسجل سعر الذهب الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 716 جنيهًا بعد أن سجل بالأمس نحو 718 متراجعا بنحو جنيهين للجرام الواحد.

اسعار الذهب في مصر

وسجل سعرالذهب عيار 24 الأعلي فئة نحو 818 جنيها اليوم الأربعاء بعد أن سجل بالأمس 821 جنيهًا كأعلي سعر له متراجعا بذلك بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.