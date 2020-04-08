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اقتصاد

سعر الذهب اليوم يتراجع والدولار يرتفع.. تعرف على السبب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 -4-2020 مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.26 دولار للأونصة بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة لـ الذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأونصة.

 وصعد الدولار 0.1% أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 8-4-2020، تراجعت بنحو جنيهين  لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع أمس وصل لـ15جنيهًا كمتوسط سعري بمحال الصاغة.


وسجل سعر  الذهب  الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو  716 جنيهًا  بعد أن سجل بالأمس نحو 718 متراجعا بنحو جنيهين للجرام الواحد.


اسعار الذهب في مصر 

وسجل سعرالذهب عيار  24 الأعلي فئة نحو 818 جنيها اليوم الأربعاء بعد أن سجل بالأمس  821 جنيهًا كأعلي سعر له متراجعا بذلك بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب من عيار 18 نحو 614 بعد أن كان وصل بالأمس لـ 615 جنيهًا سجلا تراجع بنحو جنيها واحد، وكذلك عيار 14 الأدني فئة نحو 479 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5728 جنيهًا وأوقية الذهب بـ25.449 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 818.286 ألف جنيه.

اسعار الذهب في محال الصاغة


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية. 

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