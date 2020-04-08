صحة الشرقية: توافر جميع المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم بكميات كافية

أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بيانا توضيحيا تؤكد فيه توافر المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم المركزي، ويتم توزيعها يوميًا علي الفريق الطبي بالأقسام الطبية المختلفة.

ومن جانبه فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة المستشفيات بالمرور المفاجئ علي مستشفي ديرب نجم، لمتابعة توزيع الواقيات الشخصية علي الفريق الطبي من "الماسكات الجراحية، والجاونات، والمطهرات، والجوانتيات، والمنظفات، والماسكات عالية الكفاءة" بشكل يومي، مع متابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.

وأهابت المديرية في بيانها الجميع بتحري الدقة فيما ينشر علي الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستقي معلوماتها وبياناتها من صفحات الجهات الرسمية، حيث ما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي عاري تماما من الصحة بشأن عدم توافر المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم المركزي، حيث أن وزارة الصحة والسكان تقوم بجمع بيانات يوميه عن أرصدة المستلزمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وأن مستشفي ديرب نجم المركزي يوجد بمخازن المستلزمات الطبية الخاصة بها "١٠ آلاف ماسك جراحي، ٩٤٤٠٠ جوانتي لاتكس، ٩٦٠ لتر كلور، ٢٥ لتر كحول، بالإضافة إلي مستلزمات أخري مثل الصابون السائل وغيرها".