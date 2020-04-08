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أخبار العالم

هل الاستحمام بماء ساخن يقتل كورونا؟.. الصحة العالمية توضح الحقيقة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:01 م
صادم.. هل الاستحمام
صادم.. هل الاستحمام بماء ساخن يقتل كورونا؟
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سمر صالح
نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها الإلكتروني على الفيسبوك ردا على شائعات الاستحمام بالماء الساخن يقتل فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وقالت الصحة العالمية إن الاستحمام بماء ساخن جدا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقا في الجسم معلومات مغلوطة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في حسابها على فيسبوك هذه الشائعة قائلة إن "الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بغض النظر عن سخونة المياه.

وحذرت المنظمة الدولية من أن الاستحمام بماء ساخن جدا من شأنه أن يتسبب بأضرار للإنسان، من بينها حروق  الجلد وكذلك تدمير أنسجته، الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

وجددت المنظمة التأكيد على أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم لمس الفم والأنف والعينين.
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