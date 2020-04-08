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أخبار البلد

خدمة واتس آب لحل مشاكل الاستغناء عن معلمى المدارس الخاصة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، إطلاق النقابة خدمة واتس أب على رقم" 01551719502 " لتلقى شكاوى معلمى المدارس الخاصة ، بعد أن تزايدت حالات استغناء بعض أصحاب هذه المدارس عن عدد من معلميها ، أو منحهم إجازات إجبارية حتى شهر سبتمبر المقبل بدون أجر ، وهو مالن تقبله نقابة المعلمين بوقف دخل عدد من معلمى المدارس الخاصة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ويجب تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حفاظ القطاع الخاص على العاملين به.

وأوضح الزناتى أن النقابة سوف تستخدم كل أدواتها المشروعة ، وأولها استغلال علاقاتها الجيدة بكل أطراف العملية التعليمية ، لحل مشاكل معلمى المدارس الخاصة وديا ، وفى حال تعنت بعض أصحاب المدارس الخاصة ، سوف تحرك النقابة دعاوى قضائية ضدهم وكيلا عن المعلمين المتضررين ، حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

واستنكر الزناتى تصريحات بعض أصحاب المدارس الخاصة من محاولة التعتيم على أزمة الاستغناء عن عدد من معلميهم ، ووجه نقيب المعلمين النقابات الفرعية وعددها ٥٣ نقابة فرعية للمعلمين ، و٣٢٠ لجنة نقابية على مستوى الجمهورية بالتحرك فورا لمتابعة مشاكل المعلمين فى المدارس الخاصة وتقديم تقرير يومى للنقابة العامة عن ماتم فى هذا الشأن.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه رغم تحصيل هذه المدارس مصروفاتها كاملة من الطلاب ، تمنح معلميها راتب شهرى ضعيف فى حدود ٧٠٠ جنيه ،  ولم يتحافظوا حتى على هذا الدخل البسيط وقرر بعضهم قطعه .

وتابع قائلا : لن نقبل بهذا الاستقواء على المعلمين فى المدارس الخاصة وحقوقهم مسئوليتنا، حيث يوجد أكثر من 92 ألف معلم فى 8 آلاف و171 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية.
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