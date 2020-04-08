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أخبار البلد

التضامن تبدأ بتقديم الدعم النفسي والتوعوي داخل دور الرعاية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قدمت اليوم الأربعاء، وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة "بينا مصر بكرا أحلى" وبالتعاون مع مبادرة "نفسانيون حول العالم دعما للحياة" الدعم النفسي والمعنوي للأبناء داخل دور الرعاية.

تستهدف المبادرة الأبناء في دور الرعاية في ١٤ محافظة على مستوى الجمهورية من خلال ٢٠٠ متطوع من الدكاترة والأخصائيين النفسيين الذين يقدمون لهم الدعم النفسي عن طريق ممارسة الأنشطة النفسية مع الأبناء للتخفيف من حدة الأجواء السلبية المحيطة، وأيضا توعيتهم بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية وتوعيتهم بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى.

وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لتعقيم وتطهير كافة دور الرعاية الموجودة على مستوى الجمهورية بشكل دائم بما يضمن سلامة الأبناء والمسنين داخل دور الرعاية.
التضامن تبدأ بتقديم الدعم النفسي والتوعوي داخل دور الرعاية
التضامن تبدأ بتقديم الدعم النفسي والتوعوي داخل دور الرعاية
التضامن تبدأ بتقديم الدعم النفسي والتوعوي داخل دور الرعاية
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