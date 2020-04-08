شائعة مغرضة..إخلاء طرف طبيب من مستشفى في الشرقية لإثارته البلبلة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي ديرب نجم المركزي، اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، بعد تكليف مدير إدارة المستشفيات بالمرور المفاجئ علي المستشفي ، لمناظرة المستلزمات الطبية الموجودة بالمستشفي، والتأكد من وجودها بكميات كافية.





كما كلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة تداعيات قيام طبيب من المستشفي بنشر فيديو من داخل المستشفي يدعي فيه عدم توافر مستلزمات طبية وقائية بالمستشفي، علي مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفًا للواقع، مما آثار بعض البلبلة، والقلق داخل الوسط الطبي، ولدي المواطنين بالمحافظة.





وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توزيع المستلزمات الطبية الوقائية اللازمة، علي الجيش الأبيض بالمستشفي بشكل يومي، كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وبعض الأقسام الطبية الأخري.





وفي نهاية الزيارة كلف وكيل الوزارة التفتيش المالي والإداري، بإخلاء طرف الطبيب وإعادة توزيعه لمستشفي أخري حسب الاحتياج، مع إحالته للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، .





وأثني وكيل الوزارة علي أداء عمل الجيش الأبيض بالمستشفي للقيام بواجبهم الوطني تجاه المواطنين، ومؤكدًا علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة لهم، حفاظًا علي صحتهم، وصحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال الظروف الراهنة.