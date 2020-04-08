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رياضة

قرار عاجل من لاعبي ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن موافقة لاعبي فريقي كرة القدم وكرة السلة، والمدراء الفنيين والطواقم التدريبية، على تخفيض رواتبهم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر النادي الملكي، بيانًا، جاء فيه: "اتفق اللاعبون والمدربون لفريقي ريال مدريد الأول لكرة القدم وكرة السلة، بقيادة قائدي الفريقين، إلى جانب المدراء التنفيذيين الرئيسيين من مختلف اتجاهات النادي، على خفض أجرهم لهذا العام بين 10٪ و 20٪ ، وذلك بحسب موقف الموسم الرياضي 2019-2020 من حيث إكماله أو إلغائه.

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
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