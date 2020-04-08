الكاش ممنوع.. شروط خاصة لطلبات التوصيل المنزلي بالسعودية.. تعرف عليها

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالمملكة العربية السعودية، ماجد الحقيل، لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي، وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وتضمنت اللائحة اشتراطات عامة، واشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل، واشتراطات مندوبي التوصيل، والاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية، واشتراطات التسليم للمستهلك.





وجاء شروط التوصيل كالتالي:





- يلتزم مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، كما لا يسمح بنقل وتوصيل المواد المحظورة أو الخطرة، وكذلك لا يسمح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على 45 دقيقة.





- في حال «التطبيقات الإلكترونية»، تقوم الجهة المرخصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته أحد أحكام وشروط هذه اللائحة، فيما يقيّم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية «مرسل الطلب» ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة ومعالجة المخالفات والشكاوى.





- فيما يتعلق باشتراطات وسائل النقل المستخدمة في التوصيل، فقد اشترطت اللائحة أن تحمل السيارة (رخصة سير ووثيقة تأمين) ساريتي المفعول، وأن تكون نظيفة ومزودة بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية، للمحافظة على الطعام بحالته الأساسية (مبرد، مجمد، ساخن)، أثناء التوصيل، وأن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة.





- تثبيت المواد الغذائية في أماكنها، لمنع تلفها ميكانيكيا نتيجة للحركة، وعدم وضع أي مادة غذائية على أرضية السيارة مباشرة، ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة، ورقم الترخيص، ورقم لوحة السيارة.





وبالنسبة لمندوبي التوصيل، يشترط فيهم ألا يقل عمره عن 18 سنة (سعودي في حالة التطبيقات)، وعدم وجود سوابق، ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ووجود شهادة صحية أو فحص طبي، وبطاقة تعريفية، ولبس القفازات والكمامات أثناء عملية التسليم.





- التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام، وفحص الحرارة لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي، والتوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه، وكذلك إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين واستخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.





- أما الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية، فقد أوضحتها اللائحة بما يلي: تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها)، فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، تقديم المشروبات بعلب بدلا من الكاسات، تغليف الطلب كاملا تغليفا محكما، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب، وعدم دخول مندوب التوصيل للمطعم، والانتظار في السيارة إلى حين استلام الطلب.





وبخصوص اشتراطات التسليم للمستهلك، اشترطت اللائحة ما يلي:





منع المصافحة، وتسليم الطلبات عن بعد مترين، وأن لا يقبل العميل الطلب في حال عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، ومنع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وأن يتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.