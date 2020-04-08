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أخبار العالم

كورونا يضرب الأمم المتحدة.. 175 حالة اصابة وحالتي وفاة بسبب الفيروس بين موظفي المنظمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:41 م
الامم المتحدة
الامم المتحدة
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على صالح
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إنه حتى مساء أمس ، كان هناك 175 حالة اصابة بكورونا مؤكدة بين موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، و 32 في الولايات المتحدة و19 هنا في الأمانة.

كما أدى المرض الفتاك إلى مقتل اثنين من موظفي منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف دوجاريك إن هناك حالة اصابة واحد في منظمة الأغذية والزراعة وواحد في المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ولا يزال الوباء ينتشر ويخضع حاليا نحو 1500000 مصاب على مستوى العالم للعزل الصحي، وأدخلت العديد من البلدان تدابير اقصاء اجتماعي شديدة وأغلقت حدودها للحد من تفشي المرض وتخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها.

وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 400000 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، في حين لا تزال إيطاليا وإسبانيا هما الدولتان الأعلى في عدد من الوفيات حيث سجلتا 16525 و 13055 حالة وفاة على التوالي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. .
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