كورونا يضرب الأمم المتحدة.. 175 حالة اصابة وحالتي وفاة بسبب الفيروس بين موظفي المنظمة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إنه حتى مساء أمس ، كان هناك 175 حالة اصابة بكورونا مؤكدة بين موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، و 32 في الولايات المتحدة و19 هنا في الأمانة.





كما أدى المرض الفتاك إلى مقتل اثنين من موظفي منظومة الأمم المتحدة.





وأضاف دوجاريك إن هناك حالة اصابة واحد في منظمة الأغذية والزراعة وواحد في المنظمة العالمية للملكية الفكرية





ولا يزال الوباء ينتشر ويخضع حاليا نحو 1500000 مصاب على مستوى العالم للعزل الصحي، وأدخلت العديد من البلدان تدابير اقصاء اجتماعي شديدة وأغلقت حدودها للحد من تفشي المرض وتخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها.



