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فن

أخبار الفن | الموت يفجع الفنان معتز التوني.. وكنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:30 م
معتز التوني
معتز التوني
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


الموت يفجع الفنان معتز التوني

توفيت والدة المخرج معتز التوني وحماة الإعلامي عمرو الليثي.


كنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

نشرت كنزي عمرو دياب  فيديو بصحبة شقيقتها جانا وهما ترقصان في منزلهما على إحدى الأغنيات، وفتحت جانا زجاجة من المياه وأغرقت بها ‏رأسها واستغرقت مع شقيقتها في الضحك. ‏


خروج مسلسل هيفاء وهبي من موسم رمضان 2020

علم "صدى البلد" عن خروج مسلسل الفنانة هيفاء وهبي الذي يحمل اسم "أسود فاتح" من موسم رمضان ٢٠٢٠، بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده.


شاهد.. رقص مثير لـ نسرين طافش بالحجر المنزلي

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو لها  عبر Tik Tok وهى ترقص على أغنية Savage للمطربة الأمريكية ميجان ذي ستاليون، وكتبت معلقة "الرقص رياضة وبيرفع المعنويات.. تحدي الرقص".


شاهد.. البرومو الاول لمسلسل الفتوة

نشر المنتج تامر مرسى،  برومو مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال،  عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

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