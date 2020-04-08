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فن

كنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:25 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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محمد نحلة
نشرت كنزي عمرو دياب  فيديو بصحبة شقيقتها جانا وهما ترقصان في منزلهما على إحدى الأغنيات، وفتحت جانا زجاجة من المياه وأغرقت بها ‏رأسها واستغرقت مع شقيقتها في الضحك. ‏

وكانت قد نشرت نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مقطع فيديو مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تبرز فيه موهبتها في الرقص. 

وتلقت كنزي العديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو الذى يظهر موهبتها الكبيرة في الرقص حيث قال البعض موهبتها كبيرة وعائلة عمرو دياب متعددة المواهب. 

وهذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها كنزى فيديوهات لها وهى ترقص، فدائما ما تشارك أصدقاءها هذه الفيديوهات.

@kinzydiab

Jana is a mess

♬ Captain Hook - Megan Thee Stallion
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