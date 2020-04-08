شاهد.. رقص مثير لـ نسرين طافش بالحجر المنزلي

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو لها عبر Tik Tok وهى ترقص على أغنية Savage للمطربة الأمريكية ميجان ذي ستاليون، وكتبت معلقة "الرقص رياضة وبيرفع المعنويات.. تحدي الرقص".

وكانت قد قالت الفنانة نسرين طافش إن العمل في فيلم "أموال عامة" تأجل لأجل غير مسمى، أسوة بباقي المشاريع الفنية بسبب أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي"، كشفت نسرين طافش، عن ملامح من دورها أمام الفنان هاني سلامة في الفيلم.

وأوضحت أنها تجسد شخصية عاملة في مجال البنوك، وتربطها قصة حب بالشخصية التي يجسدها هاني سلامة، في أحداث تجمع بين قصة الحب والتشويق والأكشن.