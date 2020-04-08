للوقاية من كورونا.. استمرار حملات التعقيم بشوارع العريش لليوم الثالث على التوالي

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات: الصحة والطب البيطرى والزراعة.. أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .
وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم استكمال تطهير وتعقيم الموقف الجديد وحى عاطف السادات وضاحية السلام وعدد من الشوارع والميادين.. الى جانب استكمال تطهير وتعقيم فروع البنوك والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى.
وأضاف الغندور، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق فى مدينة العريش بالكامل.. مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة ستتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الغندور أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات ومجمع المدارس فى وسط المدينة .
وفي نفس السياق أعلنت جمعية الجورة، تنظيم حملات تطوعية للتوعية بفيروس كورونا المستجد، من خلال مطويات وبوسترات، وكذلك توزيع أدوات الحماية الصحية من (كمامات – قفازات – كلور – مطهرات)، حيث تم استهداف 2000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في بئر العبد وكذلك يقوم المتطوعون في هذه الحملات بحث الأهالي على ضرورة اتباع الإجراءات والالتزام بالمنزل في ظل هذه الظروف.
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