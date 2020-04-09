ناصر ماهر يكشف حقيقة تعاقده مع الزمالك ..فيديو

كشف ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى نادي سموحة، عن حقيقة تلقيه عرضًا من الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأضاف ناصر ماهر، في تصريحات متلفزة مع الإعلامي إبراهيم فايق ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أنه لم تتم مفاوضته من أحد مسئولي نادي الزمالك.





وتابع ناصر ماهر، "الزمالك لم يفاوضني للحصول على توقيعي".





وأشار ناصر ماهر إلى أنه لم يحسم قراره بعد بالعودة إلى الأهلي في الموسم المقبل.



