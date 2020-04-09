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محافظات

6 بؤر لفيروس كورونا في محافظة دمياط وعزل 20 عمارة

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:25 ص
كورونا
كورونا
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن المحافظة تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم المدن وجارٍ تعقيم القرى أيضا داخل المحافظة.


وأشارت محافظ دمياط، إلى أن المحافظة بها 6 بؤر لفيروس كورونا، وحوالي 20 عمارة، والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني يقومان بتوصيل الاحتياجات إلى سكان المناطق المحظورة، وقناة السويس بقيادة الفريق أسامة ربيع، يرسلون إليهم مواد غذائية.


وكشفت محافظ دمياط، عن أن مديرية الأمن متواجدة على العمارات المعزولة وكل الطلبات مجابة حتى لا ينزلوا للشوارع.


وتقدمت عوض بالشكر إلى اللواء العصار، وزير الإنتاج الحربي، لتوفير معدات التعقيم، موضحة أنه يتم تعقيم وتطهير كل القرى والمراكز بشكل دوري.

وطالبت محافظ دمياط، المواطنين بعدم الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة القصوى؛ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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