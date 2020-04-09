هل العرقسوس يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. اعرف الحقيقة

مجلة صينية مختصة في علم الفيروسات، نشرت بحثا جديدا يؤكد النشاط المضاد للفيروسات لجذر الـ عرقسوس قالت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية الطب الطبيعي والتغذية، إن



وأفادت المجلة، بأن أبحاثا أخرى بيّنت أن مضادات الأكسدة الموجودة بعرقسوس هي التي تزيل التأثيرات الضارة للجذور الحرة وأبرزها إضعاف المناعة.









وأشارت إلى أنه تمت تجربة نباتات المريمية والجنسنج والكرز والرمان والجوافة وغيرها لاستخلاص الأدوية المقاومة للفيروسات.









ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى تتوافر فى عرقسوس





- يساعد على شفاء قرحة المعدة في عدة أشهر.

- له أثر فعال في إزالة الشحطة والحرقة عند حدوثها.

- يساعد على ترميم الكبد لاحتوائه على معادن مختلفة.

- يدر البول.

- يشفي السعال المزمن باستعماله كثيفا أو محلولًا بالماء الساخن، لذا يفضل استعماله ساخنًا للوقاية من الرشح والسعال وآثار البرد.

- يسهل الهضم باستعماله بعد الطعام .

- يعالج أمراض الصدر



