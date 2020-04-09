AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هندوراس تعلن تمديد حظر التجول.. والإصابات بكورونا تقفز إلى 343 حالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت سلطات هندوراس اليوم، الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 343 والوفيات إلى 23 حالة.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن هندوراس أعلنت أيضًا تمديد حظر التجوال حتى 19 أبريل في إطار الجهود الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما يزيد على 87 ألف شخص حول العالم، علمًا بأن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يعلن عن حصيلة وفيات جديدة بفيروس كورونا

هولندا تسجل إصابات جديدة بـ كورونا.. والوفيات ترتفع لـ 276 حالة

بيان الصحة المصرية عن كورونا.. وحاكم دبي يساعد الإماراتيين.. والعالم يحارب الفيروس.. الأبرز في صحف الإمارات

تايلاند تسجل 143 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أرقام مرعبة جديدة لـ كورونا.. حصيلة الإصابات تقترب من 700 ألف والوفيات تتجاوز قريبًا 32 ألفا.. وإعلان مقلق من منظمة الصحة العالمية

الجزائر.. تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

الوجه الآخر.. يسرا تكشف عن حالتها العاطفية

ليست موبوءة.. مدير مستشفى الكبد بالمحلة سابقا يكشف مفاجأة عن قرية الهياتم

دعاء قبل النوم.. يحفظك حتى تستيقظ

شركة طيران أمريكية تطرح فكرة جديدة للوقاية من كورونا على الطائرات

أخبار الفن | الموت يفجع الفنان معتز التوني.. وكنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة

هل العرقسوس يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. اعرف الحقيقة

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا