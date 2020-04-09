هندوراس تعلن تمديد حظر التجول.. والإصابات بكورونا تقفز إلى 343 حالة

أعلنت سلطات هندوراس اليوم، الخميس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 343 والوفيات إلى 23 حالة.





وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن هندوراس أعلنت أيضًا تمديد حظر التجوال حتى 19 أبريل في إطار الجهود الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.





وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما يزيد على 87 ألف شخص حول العالم، علمًا بأن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.



