AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سخرت منه بسبب الطيار المفصول.. أحمد فهمي يفتح النار على محمد رمضان | فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:31 ص
احمد فهمى ومحمد رمضان
احمد فهمى ومحمد رمضان والطيار المفصول
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد فهمي، عن سر خلافه وهجومه على محمد رمضان خاصةً بعد واقعة الطيار المفصول الذي تسبب فيها "الأسطورة" بعد أن نشر عبر صفحته، صورة داخل قمرة الطائرة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للطيار أشرف أبو اليسر.

وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، "سخرت من محمد رمضان؛ بسبب سخريته من الطيار المفصول، وهذا لا يعنى أن رمضان ممثل موهوب، وأحد النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا".
 
وأضاف أحمد فهمى "أتصور أن حديث محمد رمضان باستمرار واصفا نفسه بـ "نمبر وان" أمر غير لائق؛ خاصةً أن هناك نجومًا كبار صنعوا تاريخا عبر الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية، ولعل من أبرزهم أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد حلمى، فأعمالهم عادةً تتصدر إيرادات السينما". 

يذكر أن أحمد فهمي يقوم حاليا بتصوير مسلسله الجديد "رجالة البيت" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشاركه البطولة فيه أكرم حسنى.    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تطور جديد.. أزمة الطيار المفصول ومحمد رمضان

تبادل اتهامات بين محمد رمضان والطيار المفصول.. أشرف أبو اليسر يفتح النار على الأسطورة.. والفنان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت فى الشارع.. القصة الكاملة

الطيار المفصول يفتح النار على الأسطورة.. ومحمد رمضان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت في الشارع

فيديوجراف.. تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول

بعد سخريته من الطيار المفصول.. محمد رمضان يواصل إثارة الجدل بفيديو جديد

اخبار الفن.. الطيار المفصول يفتح النار على محمد رمضان.. مرض أنغام.. مفاجأة عمرو دياب.. إثارة ناهد السباعي

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الغذاء.. فيديو

علماء بريطانيون يزفون بشرى: اكتشفنا ثغرة كورونا.. وإنتاج اللقاح لن يكون صعبا

العلاج على بعد خطوات.. هانى النظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة