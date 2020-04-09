سخرت منه بسبب الطيار المفصول.. أحمد فهمي يفتح النار على محمد رمضان | فيديو

كشف الفنان أحمد فهمي، عن سر خلافه وهجومه على محمد رمضان خاصةً بعد واقعة الطيار المفصول الذي تسبب فيها "الأسطورة" بعد أن نشر عبر صفحته، صورة داخل قمرة الطائرة، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للطيار أشرف أبو اليسر.





وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، "سخرت من محمد رمضان؛ بسبب سخريته من الطيار المفصول، وهذا لا يعنى أن رمضان ممثل موهوب، وأحد النجوم الذين حققوا نجاحا كبيرا".

وأضاف أحمد فهمى "أتصور أن حديث محمد رمضان باستمرار واصفا نفسه بـ "نمبر وان" أمر غير لائق؛ خاصةً أن هناك نجومًا كبار صنعوا تاريخا عبر الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية، ولعل من أبرزهم أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد حلمى، فأعمالهم عادةً تتصدر إيرادات السينما".





يذكر أن أحمد فهمي يقوم حاليا بتصوير مسلسله الجديد "رجالة البيت" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ويشاركه البطولة فيه أكرم حسنى.