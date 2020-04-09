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اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.6% خلال شهر مارس 2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:19 ص
المركزى للتعبئة و
المركزى للتعبئة و الاحصاء
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آية الجارحي
كشف الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ (105.8) نقطة لشهر مارس 2020، مسجلًا ارتفاعًا قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2020.

ترجع أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، هذا بالرغـم من انخفاض أسعار الالبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%).


وسجل  معدل التضخم السنوي (4.6%) لشهر مارس 2020 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.


أولًا: التغيــر الشهـــرى (شهــر مارس 2020 مقـارنة بشهـر فبراير 2020):

 

 سجـل قسم الطعـام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.8%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتــى:

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز  بنسبة (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الارز بنسبة (0.8%)، مجموعة مكرونة بنسبة (0.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%) بسبـب ارتفاع أســعـار مجموعة الطيور  بنسبة (2.5%).

إرتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (3.7%) بسبـب ارتفاع أسعار  مجموعة الموالح   بنسبة (11.7%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (9.3%). 

إنخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.8%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-3.3%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%).

 سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار   مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%).

سجل قسم النقل والمواصلات  انخفاضًا قدره (-1.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة  بنسبة (-1.4%).

سجل الاتصالات السلكية واللاسلكية  ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب إرتفاع مجموعة خدمات الهاتف والفاكس  بنسبة (2.2%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2020 مقارنة بشهرمارس 2019):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضً قدره (-3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-8.8%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة الأرز بنسبة (-21.6%).

انخفاض أسعار مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (-8.5%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-13.6%).

انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.5%) بسبـب إنخفاض أسعـــار  مجموعة السكر (حر) بنسبة (-4.2%).

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%) بسبب إنخفاضأسعار الطماطم بنسبة (-5.4%)، البطاطس بنسبة (-49.0%).

إرتفــاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (17.0%) بسبب إرتفــاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (15.5%)، ومجموعة الموز بنسبة (28.2%).

إرتفــاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.2%) بسبب إرتفــاعأسعار مجموعة الزيوت صالحة للأكل بنسبة (8.1%)، مجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (4.0%).

إرتفــاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.5%).

إرتفــاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%) بسببإرتفــاع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة (1.0%)، مجموعة أسماك مجمدة بنسبة (4.4%).

 
2-سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (7.3%)بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (7.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (4.3%) بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة (4.8%)، الملابس الجاهزة بنسبة (4.3%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.6%)، مجمـوعةالتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (9.0 %)، مجموعة الاحذية بنسبة (3.9%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (9.3%).

4-سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقودإرتفاعًا  قدره (6.6%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن, بنسبة (1.7%) , مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.7%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.2%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.6%) ومجموعــــــة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (20.9%).

5-سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعًاقدره (2.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.4%) , مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (2.7%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (1.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق  بنسبة (0.7%), مجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (3.0%).

6-سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (14.2%)، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (8.0%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.9%).

 

7-سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعًا قدره (13.4%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (12.2%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (16.6%).

8-سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعًا قدره (3.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

9-سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعًا قدره (14.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (2.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.3%).

10- سجل قسم التعليم إرتفاعًا قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة (29.3%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى  بنسبة (27.5%).

11-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%). 

12-  سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعًا قدره (4.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (12.9%).
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