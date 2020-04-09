القوى العاملة: صرف منحة الـ 500 جنيه لـ 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، إنه بدءًا من يوم 18 الشهر الماضى تم حصر العمالة غير المنتظمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف منحة الـ500 جنيه لهم، لافتًا إلى أن العدد وصل إلى 1.5 مليون عامل غير منتظم ، مؤكدًا أن اليوم سينتهى التسجيل للعمالة غير المنتظمة التي لم تسجل حتى الآن.









وناشد المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، العمالة غير المنتظمة بسرعة التسجيل ووضع بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، مؤضحًا أن الوزارة ستغلق باب التسجيل اليوم الخميس ، وذلك بعد استقبال بيانات المتقدمين لها.





وتابع أن الوزارة تقوم بالتدقيق بالبيانات المقدمة من العمالة غير المنتظمة أول بأول، لفرز المستحقين بتلك المنحة المقدمة من الدولة لدعم الأفراد والأسر المتضررين فى تلك الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ورفع العبء عنهم.









وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة ترعى فئة العمالة الغير منتظمة منذ عام 2005، من قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا، وكان يتم صرف 4 منح سنوية لهم، فى أعياد الأضحى والفطر، والمولد النبوى، وعيد العمال، ويتم صرف رعاية اجتماعية وصحية لهم ولأسرهم، وكان عددهم 120 ألف.





وأوضح أنه تم التسجيل لعدد آخر من العمالة الغير منتظمة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف المنح للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا.