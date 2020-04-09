وزير التموين: 36 مليار جنيه حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية

استعرضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور على المصيلحي رئيس الجمعية العامة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2019.



وقدم اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقريرًا عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية فى 30 يونية 2019، وبيانا بأبرز إنجازات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى شتى المجالات.



وأوضح التقرير بأن حجم الأعمال للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 60 مليار جنيه للعام المالي 2018 /2019 مقابل 68 مليار جنية العام السابق.



كما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال العام بالشركات التابعة نحو 472 مليون جنيه مقابل 375 مليون جنيه العام السابق، هذا فضلًا عن أعمال التطوير التي تقوم بها الشركة القابضة في قطاع الأغذية المحفوظة وقطاع الزيوت والمطاحن وشركة السكر والصناعات التكاملية.



وأوضح التقرير بأن حجم السلع المنصرفة على البطاقات التموينية بلغ نحو 36 مليار جنيه.



هذا وقد بلغ صافي الربح للشركات التابعة نحو 800 مليون جنيه العام الحالي مقابل 1,2 مليار جنيه العام السابق بانخفاض قدره 400 مليون جنيه، نظرًا للزيادة التي شملت الأجور وأسعار الطاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم زيادة أسعار السلع الأساسية في ضوء الدور الاجتماعي الذي تقوم به الشركة القابضة والتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستقرار الأسعار في السوق المحلي.



ومن الجدير بالذكر أن الشركة القابضة بشركاتها التابعة تقوم بالدور الهام والحيوي فى السوق المحلي باعتبارها أحد اهم أذرع وزارة التموين في مجال توفير وإتاحة جميع السلع الغذائية في مختلف المنافذ السلعية، وذلك بالكميات المطلوبة والتي تفى بالاحتياجات دون وجود أى أزمات أو اختناقات فى أى سلعة على مستوى الجمهورية وبجودة عالية وسعر مناسب، فضلًا عن دورها الإستراتيجي في إبرام العديد من التعاقدات السلعية الداخلية والخارجية، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية بالدولة.



وإذ تتبنى الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة طموحة لتطوير فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن التوسع فى افتتاح منافذ مشروع جمعيتي بمراحله المختلفة بهدف وجود أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة لدى وزارة التموين.



وقد قدم المصيلحي الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والعاملين بها وشركاتها التابعة، نظرًا لما يبذلونه من جهود حثيثة فى مجال الصناعات الغذائية ودورهم الملموس فى هذا الصدد.



