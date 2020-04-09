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مجلس الدفاع الأعلى يوصى الحكومة بتمديد الإغلاق العام فى لبنان بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:57 ص
فبروس كورونا
فبروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها، عن توصية مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان للحكومة بتمديد الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حتى 26 أبريل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء عن  ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 575 حالة؛ بعد تسجيل 27 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنه الحالات الجديدة تشمل المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بCOVID-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا.
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