مجلس الدفاع الأعلى يوصى الحكومة بتمديد الإغلاق العام فى لبنان بسبب كورونا

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 575 حالة؛ بعد تسجيل 27 حالة جديدة خلال 24 ساعة.





ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنه الحالات الجديدة تشمل المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بCOVID-19 وهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة من بريطانيا.