تفاصيل جديدة حول مباراتي الاهلي والزمالك بدوري ابطال افريقيا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تفاصيل جديدة حول مصير إقامة مباراتى نصف نهائي كشف عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بـلكرة القدم الكاف تفاصيل جديدة حول مصير إقامة مباراتى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره الوداد المغربي، فيما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. المكتب التنفيذي بالكاف هو المنوط بالقرار النهائي الخاص باستمرار المسابقات من عدمه فى ضوء الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا داخل إفريقيا وعلى مستوى العالم.









أشار إلى أن تحديد موعد خاص بإقامة مباراتى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف يتحدد خلال الأيام القادمة وإخطار الأندية المصرية والمغربية من أطراف المواجهات بالموعد.



