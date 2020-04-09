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أخبار العالم

أخطر تهديد لكورونا حتى الآن.. رعب يهدد نصف العالم

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

تحذير من أقوى تبعات وآثار كورونا على العالم، جاءت من  منظمة «أوكسفام» ، والتي قالت إنّ نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جرّاء تداعيات وباء كوفيد-19، إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرًا.

وفي تقرير بعنوان «ثمن الكرامة» أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أنّ ما بين 6 و8 في المئة من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس.

وحذّر التقرير من أنّ «هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل إفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف أنّ نحو  3.9 مليار  إنسان أو أكثر من نصف ذلك  العدد البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.

ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في إبريل والتي ستجرى كلها عبر الفيديو.

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