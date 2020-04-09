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حوادث

مصنفات القاهرة تضبط ٣ مطابع بدون ترخيص.. ومكتبة تبيع كتبا بدون تفويض

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:54 ص
حملات امنية
حملات امنية
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محمد صبرى
شن ضباط مباحث القاهرة حملة لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعدى على حقوق الملكية الفكرية بمدينة نصر وعين شمس ، التى أسفرت عن ضبط ٣ مطابع بدون ترخيص ومكتبة تبيع نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية .

فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة لقيام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها عدد (31,000 مطبوع تجارى).

وبناء على شكوى تقدم بها أحد المؤلفين بقيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ببيع نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، حيث تم استهداف المكتبة وضُبط بداخلها ٣ كتب من تأليف الشاكى.

 كما تم ضبط عدد ٢ مطبعة تعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وكذا جرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.
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