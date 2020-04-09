الاتفاق السعودي يكشف حقيقة رغبته في ضم وليد أزارو نهائيا من الأهلي





وكان وليد أزارو انتقل من النادي الأهلي إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





ونفى مصدر بنادي الاتفاق في تصريحات لصحيفة " هسبورت" المغربية، ما تردد بشأن رغبة النادي في شراء عقد وليد أزارو نهائيا من الأهلي، بنهاية الموسم الجاري.





وأضاف المصدر، أن إدارة الاتفاق لم تحسم موقفها من ضم أزارو، بعد تجيمد النشاط الكروي، بسبب فيروس كورونا.





وشارك وليد أزارو مع الاتفاق في 7 مباريات بالدوري السعودي،، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

كشف نادي الاتفاق السعودي، حقيقة رغبته في ضم المغربي وليد أزارو نهائيا، من النادي الأهلي المصري.