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تعليم

جامعة بنها تؤكد على الإلتزام وتنفيذ المنشآت الجديدة طبقا للمواصفات والجداول الزمنية

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

عقدت جامعة بنها اجتماعا موسعا مع مديرى ومسئولى الإدارة الهندسية ومشرفى المشروعات والإنشاءات الجديدة بالجامعة لبحث ومناقشة اخر تطورات العمل.

وقال الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة ان الاجتماع جاء فى اطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بعمل لقاء مع مسئولى الإدارة الهندسية لمناقشة خطة العمل ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارى انشاؤها بقطاعات الجامعة المختلفة.


واشار الى انه تم التاكيد خلال الاجتماع على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخدتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامات خلال العمل.

واضاف المستشار الهندسى انه تم التنبيه على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التى تجرى فى الجامعة والإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة وسرعة صرف المستخلصات للمقاولين.

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