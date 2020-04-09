نجم ريال مدريد في حوار خاص لـ صدى البلد: محمد صلاح تفوق على ميسي.. والنادي الملكي تأثر برحيل رونالدو.. وهذا هو أصعب لاعب واجهته





هو لاعب خط وسط من طراز فريد يبلغ من العمر 22 عاما شارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا الماضية تحت 17 عاما ، وهو أحد ناشئي النادي الملكي لقبته الجماهير بالكرواتي لوكا مودريتيش أفضل لاعب في العالم لعام 2018 ، وتوج ببطولة كاس العالم للأندية مع الفريق لعام 2018، أُعير إلى نادي ليجانيس الموسم الماضي لعدم مشاركاته الكثيرة مع الفريق ، ولعب هذا الموسم 26 مباراة استطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين في كافة المسابقات.





وتمكن "صدى البلد" من الوصول إلى اللاعب الإسباني الشاب أوسكار رودريجيز لعمل حوار معه حول أسباب رحيله عن الفريق وتأثير فيروس كورونا على إسبانيا ورأيه في النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والكرة المصرية... وإليكم نص الحوار:





• ما أسباب رحيلك عن ريال مدريد؟





- لا أعلم فهو قرار غريب لم أكن أتوقعه لكني أحترم رؤية النادي في ذلك.





• لماذا لم تفكر في الرحيل إلى إشبيلة أو أتليتكو مدريد للمشاركة في البطولات القارية ؟





- أسلوبهم غير مناسب لي، أخترت الأمثل فأريد أن ألعب وأتمتع وكان عنواني هو المشاركة.





• هل تود البقاء في ليجانيس أم العودة مرة أخرى؟





- أتمنى العودة إلى منزلي (ريال مدريد) لكن القرار بأيديهم.









• ما رأيك في محمد صلاح؟ وهل تتمنى انضمامه لريال مدريد؟





- هو لاعب رائع جدا مثل ميسي، وتفوق عليه شعبيا، وأتمنى انضمامه بالطبع سيساعد الفريق كثيرا.





• هل رحيل كريستيانو رونالدو أثر على الفريق؟





- الفريق تأثر جماهيريا برحيله ولا أحد ينكر ذلك فهو شخصية رائعه وأتمنى له التوفيق.





• ماهو تأثير كورونا في إسبانيا؟





- الوضع ليس على مايرام والأعداد تتزايد ولكن ننتظر يوما أفضل.





• كيف تقضي يومك في ظل تأثير الكورونا؟





- أجلس في منزلي وأمارس العديد من التمارين الرياضية بقوة كما أنني أمتلك مواهب بغير كرة القدم حيث أبرزها الغناء وأحب الإستماع إلى الموسيقى





• ما هو أغلى هدف في مسيرتك حتى الآن؟





- هدفي في مرمى ريال سويداد هو الأفضل على الإطلاق.





• من أصعب لاعب واجهته؟





- ميسي ، فمن الصعب لحاقه.





• من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام ؟





- يوجد العديد من الفرق المميزة ولكن أتمنى ريال مدريد في النهاية.