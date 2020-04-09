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اقتصاد

حجم السيولة بالبورصة يقترب من مليار جنيه خلال تداولات الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة نحو 265.1 مليون ورقة مالية خلال جلسة تداول اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع بقيمة 905.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.5 ألف عملية لعدد 170 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 62.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 4.77% خلال جلسة تداول اليوم.

واستحوذت المؤسسات على 53.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.31%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالى

فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 136.3 مليون جنيه، على التوالي.
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