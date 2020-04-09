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أخبار البلد

الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار استلام  القمح هذا العام مرضية وأعلي من العام الماضي بنحو15 جنيها للأردب.


ولفت إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020  على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأضاف أبو صدام أن الحكومة بإعلانها عن هذه الأسعار المرضية في ظل الأزمات الطبيعية الطاحنة وتدني أسعار القمح عالميا فإنها تساند الفلاحين وتشجعهم علي زيادة المساحات من زراعة القمح الموسم المقبل.

ونوه إلي أن هذا السعر سوف يحقق هامش ربح جيدا للفلاحين حيث ينتج الفدان في المتوسط نحو18 أردب بخلاف التبن الذي يضيف عائد اقتصادي آخر لمزارعي القمح.

وطالب عبدالرحمن الفلاحين بالرضا بهذا الربح وتسليم الأقماح للحكومة مساندة للدولة في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلي أن هذا الموسم سيكون أعلى المواسم إنتاجا للقمح بالنظر إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم لنحو3.4 مليون فدان بزيادة 150 الف فدان عن العام الماضي تقريبا.
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