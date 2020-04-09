الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار استلام القمح هذا العام مرضية وأعلي من العام الماضي بنحو15 جنيها للأردب .









ولفت إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.





وأضاف أبو صدام أن الحكومة بإعلانها عن هذه الأسعار المرضية في ظل الأزمات الطبيعية الطاحنة وتدني أسعار القمح عالميا فإنها تساند الفلاحين وتشجعهم علي زيادة المساحات من زراعة القمح الموسم المقبل.





ونوه إلي أن هذا السعر سوف يحقق هامش ربح جيدا للفلاحين حيث ينتج الفدان في المتوسط نحو18 أردب بخلاف التبن الذي يضيف عائد اقتصادي آخر لمزارعي القمح.



