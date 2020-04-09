الموت يفجع نجوم الفن في مصر والعالم.. وأنغام تتراجع عن إقامة عزاء لجدتها

تصدرت أخبار الوفاة خلال الساعات الماضية صفحات الفن في المواقع المصرية والعالمية، نرصد أبرزها خلال السطور التالية:
أعلن الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق المطربة أنغام، عن وفاة جدتهما لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان.
وكتب خالد سليمان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون جدتي لوالدي في ذمه الله اسالكم الفاتحه والدعاء".
وأكد مصدر مقرب من أنغام أنها ووالدها لن يقيما عزاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلتزاما بقرارات الدولة في هذا الصدد.
يذكر أنه سوف يعرض لـ أنغام
، حفل غنائي أون لاين مسجل اليوم الخميس على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب في تمام الساعة التاسعة مساءً، في محاولة للترفيه عن الجمهور.
فيما أصدرت عائلة ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني بيانا صحفيا مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تشييع الجنازة صباح اليوم الخميس في مقابر العائلة بطريق الفيوم، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة والتزام من أسرة الراحلة بالإجراءات التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وتم توزيع الكمامات والقفازات لكل المعزين إضافة إلى تعقيم السيارات التي وجدت في الجنازة.
كان موقع "صدى البلد" نشر عددا من الصور تؤكد وجود تكدس كبير أثناء تشييع الجنازة ظهر اليوم، وهو ما أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
يذكر أن الجنازة حضرها عدد من الإعلاميين والفنانين منهم تامر أمين، مصطفى خاطر، هشام ماجد، أوس أوس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.
ونعت الفنانة المغربية الشابة، هند زيادي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، جدتها.
وكتبت هند زيادي تدوينة جاء فيها:” جدتي الحبيبة في ذمة الله، ادعوا لها بالرحمة في هاد اليوم العظيم عند الله”.
وأضافت: ”أصعب شعور يتوفى لك شخص عزيز في هاد الظروف، لا عندك قدرة تكون معاه و لا حتى تودعوا الوداع الأخير، لا اله إلا الله، عزاك عند الله جدتي الحبيبة”.
كما كشف موقع indiaglitz، أنه تم العثور على الممثلة والمذيعة التلفزيونية الهندية «شانتي» ميتة في شقتها، في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن الشرطة الهندية أرسلت جثمانها إلى أهلها بعد إجراء التحقيقات والمعاينات.