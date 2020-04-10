مستشفيات مصرية قهرت كورونا.. حكاية سقوط الفيروس القاتل في قبضة الجيش الأبيض

أعلنت مستشفى اسنا التخصصي للحجر الصحي بالأقصر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفاء 14 حالة من مصابي فيروس " كورونا " وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.
وغادر الحالات منذ قليل المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع الأطباء والتمريض ومديرة المستشفى الدكتورة إلهام محمد محمود.
وكان أطباء وممرضى المستشفى قد وجهوا رسالة مهمة لجميع المواطنين، بالابتعاد عن أماكن التجمعات خلال هذه الفترة والإلتزام بالمنزل.
احتفلت مستشفى العزل في قها المركزى اليوم بخروج 8 حالات جديدة تعافت من إصابتها بفيروس كورونا وتعد هذه هي الدفعة الثالثة التي تخرج من المستشفى علي مدار الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلي سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى حيث ترددت هتافات "تحيا مصر ويحيا الجيش الأبيض.
وقال الدكتور عماد عطا عطايا مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها هي الدكتور أيمن سليمان طبيب الحميات من قرية كفر عابد مركز طوخ والذي تلقي العلاج على مدار أسبوع وجاءت نتيجة تحاليله الأخيرة سلبية حيث كان يحرص على زملائه وعلى أطقم التمريض بالعزل ويقوم بنفسه بتركيب الأنابيب الحنجرية لمرضى الرعاية المركزة بدلا من زملائه من الأطباء الغير مصابين بالمرض خوفا عليهم من العدوى.
وأضاف عطا أنه تماثل للشفاء أيضا المريضة إيفون والدة الطفلة مانويلا 4 سنوات أصغر طفلة تلقت العلاج بالمستشفى والتي تعافت منذ يومين وخرجت في احتفال كبير نظمته المستشفى لتلحق بها والدتها اليوم وهي من محافظة القاهرة.
وأشار إلى أن المرضى الأخرين هم مصطفى 36 سنة ومنار 35 سنة وسعاد 40 سنة وشيرين 46 سنة وأحمد محمد سليمان ومحمد محمد سليمان شقيقين لأحد المتعافين من أبناء مدينة بنها.
وأكد عطا علي أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.
أكد مصدر مسؤول بمستشفى العزل بالنجيلة انه تم خروج ٩ حالات الأربعاء ليصبح إجمالي المتواجدين بالمستشفي 38 حالة منهم 5 اجانب "3 فرنسيين وسيدة إيطالية وأخرى أمريكية".
49 حالة من العجمي
أعلنت مستشفى العجمي النوذجي بالإسكندرية، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 49 حالة، بعد خروج 5 حالات جديدة الأربعاء، بعد تمثالها للشفاء.