مستشفيات مصرية قهرت كورونا.. حكاية سقوط الفيروس القاتل في قبضة الجيش الأبيض





حققت مستشفيات العزل في مصر تقدما كبيرا وانتصارا واضحا على فيروس كورونا ، إذا أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء بشكل كبير إلى أن خطت الـ 330 حالة في أخر إحصائية أمس.









شفاء 14 حالة بالأقصر

أعلنت مستشفى اسنا التخصصي للحجر الصحي بالأقصر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفاء 14 حالة من مصابي فيروس " كورونا " وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وغادر الحالات منذ قليل المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسط فرحة كبيرة والتقاط الصور التذكارية مع الأطباء والتمريض ومديرة المستشفى الدكتورة إلهام محمد محمود. وكان أطباء وممرضى المستشفى قد وجهوا رسالة مهمة لجميع المواطنين، بالابتعاد عن أماكن التجمعات خلال هذه الفترة والإلتزام بالمنزل.









شفاء 8 حالات بمستشفى العزل فى قها

احتفلت مستشفى العزل في قها المركزى اليوم بخروج 8 حالات جديدة تعافت من إصابتها بفيروس كورونا وتعد هذه هي الدفعة الثالثة التي تخرج من المستشفى علي مدار الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلي سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى حيث ترددت هتافات "تحيا مصر ويحيا الجيش الأبيض. وقال الدكتور عماد عطا عطايا مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها هي الدكتور أيمن سليمان طبيب الحميات من قرية كفر عابد مركز طوخ والذي تلقي العلاج على مدار أسبوع وجاءت نتيجة تحاليله الأخيرة سلبية حيث كان يحرص على زملائه وعلى أطقم التمريض بالعزل ويقوم بنفسه بتركيب الأنابيب الحنجرية لمرضى الرعاية المركزة بدلا من زملائه من الأطباء الغير مصابين بالمرض خوفا عليهم من العدوى. وأضاف عطا أنه تماثل للشفاء أيضا المريضة إيفون والدة الطفلة مانويلا 4 سنوات أصغر طفلة تلقت العلاج بالمستشفى والتي تعافت منذ يومين وخرجت في احتفال كبير نظمته المستشفى لتلحق بها والدتها اليوم وهي من محافظة القاهرة. وأشار إلى أن المرضى الأخرين هم مصطفى 36 سنة ومنار 35 سنة وسعاد 40 سنة وشيرين 46 سنة وأحمد محمد سليمان ومحمد محمد سليمان شقيقين لأحد المتعافين من أبناء مدينة بنها. وأكد عطا علي أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.













شفاء أول 7 حالات بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية عن شفاء أول 7 حالات من مصابى كورونا بمستشفى العزل بتمى الأمديد عقب تحسن حالتهم وخروجهم من المستشفى للعودة لمسقط رأسهم بمحافظة دمياط .

واضاف ان الفريق الطبى بالمستشفى حرص على مشاركة فرحة المتعافين وكان من بينهم طفلة وتم التقاط الصور التذكارية معهم اثناء استعدادهم للخروج من المستشفى للعودة الى منازلهم وسط فرحة كبييره بينهم.

واشار الى أن هؤلاء المصابين الذين تم شفاءهم وخروجهم من ضمن الدفعه الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل والتى أظهرت التحاليل التى أجريت لهم الجمعه الماضية تحولهم من ايجابى إلى سلبى بعد خضوعهم للعلاج اللازم مشيرا الى ان الباقين ما زالوا تحت العلاج لحين التأكد من شفائهم تماما وبعدها سيتقرر خروجهم ان شاء الله.

كما طمأن وكيل الوزارة الجميع ان باقى المصابين بالمستشفى يتم تقديم خدمه طبيه عاليه لهم بمشاركه أطباء من جامعة المنصوره كما قدم التحيه لكل من شارك فى هذا العمل العظيم من جموع القطاعات بالاضافه لتقديم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى على ما قدموه وكذلك الاسعاف المصرى.





خروج ٩ حالات بمستشفى العزل بالنجيلة