قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
القبض على عاطل انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان في الإسكندرية.. عودة طفل كفر الشيخ المتغيب

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بتغيب نجله بكفر الشيخ.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب سن 11) لخشيته من أحد المدرسين، وفى وقت لاحق حضر المذكور للمركز وبرفقته نجله، وقرر بعودته للمنزل من تلقاء نفسه وأنه كان متواجد خلال فترة تغيبه بمحافظة الإسكندرية، وبسؤال نجله نفى تعرضه لأى مكروه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وأخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات وأعمال تطوير الخدمات والحملات بمدينة بدر

البورصة

60 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي بمنتصف تعاملات البورصة المصرية اليوم

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد