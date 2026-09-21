كان في الإسكندرية.. عودة طفل كفر الشيخ المتغيب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بتغيب نجله بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب سن 11) لخشيته من أحد المدرسين، وفى وقت لاحق حضر المذكور للمركز وبرفقته نجله، وقرر بعودته للمنزل من تلقاء نفسه وأنه كان متواجد خلال فترة تغيبه بمحافظة الإسكندرية، وبسؤال نجله نفى تعرضه لأى مكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وأخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.