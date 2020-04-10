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مرأة

جمال شعبان يكشف عن حقيقة دواء القمل لعلاج كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور جمال شعبان علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض المعلومات عن الادوية التي يتم استخدامها لعلاج كورونا 

واشار جمال الي انهم 3 انواع  منها دواء الملاريا ودواء افيجان بينما تستخدم استراليا دواء للقمل وهي انواع مختلفة يتم استخدامها وتجربتها 


وقال  في منشوره" كنت كتبت ان الدوا اللي وزارة التعليم العالي هتشتغل فيه مع اليابان هو دوا القمل التصحيح دوا القمل بتاع استراليا اما اليابان دواها مضاد للفيروس ضد الحمي الصفرا انا شايف اننا نكمل مع فرنسا وكندا ونيويورك علي دوا الملارياتصحيح
كنت كتبت ان الدوا اللي وزارة التعليم العالي ه تشتغل فيه مع اليابان هو دوا القمل التصحيح دوا القمل بتاع استراليا اما اليابان دواها مضاد للفيروس ضد الحمي الصفرا انا شايف اننا نكمل مع فرنسا وكندا ونيويورك علي دوا الملاريا
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