مانويل جوزيه يعلنها : حسام عاشور يجب أن يختم مشواره في الأهلي .. فيديو

أكد مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقًا أن حسام عاشور ابن القلعة الحمراء وعليه أن يختم حياته فيها.

أضاف مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "انصح حسام عاشور بالإعتزال داخل النادي الأهلي" ، حسام عاشور أتولد في الأهلي ولازم ينهي حياته في النادي".

واحتفل الخميس، الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.



