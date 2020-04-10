AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانويل جوزيه يعلنها : حسام عاشور يجب أن يختم مشواره في الأهلي .. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:32 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقًا أن حسام عاشور ابن القلعة الحمراء وعليه أن يختم حياته فيها.
 
أضاف مانويل جوزيه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "انصح حسام عاشور بالإعتزال داخل النادي الأهلي" ، حسام عاشور أتولد في الأهلي ولازم ينهي حياته  في النادي".
 
واحتفل  الخميس، الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو. 

وكان جوزيه قد قاد الأهلي في 3 ولايات مختلفة، وحقق معه 21 لقبًا على المستوى المحلي والقاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد جلال يوجه صدمة قوية إلى حسام عاشور بسبب انتقاله للزمالك

وائل رياض يوجه رسالة إلى مانويل جوزيه بعيد ميلاده

صائد البطولات .. كيف احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد جوزيه

على طريقته الخاصة.. مهيب عبد الهادى يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده

داخل الأهلي أم خارجه.. مانويل جوزيه يكشف الأفضل لـ حسام عاشور

صديقي العزيز.. وائل رياض يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

قتل أم انتحار.. العثور على جثة فنانة شابة داخل شقتها

أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز : مبروك يا حبيبتي

وزير التعليم العالي: اشترينا دواء لـ كورونا ميغلاش على المصريين

وزير التموين: معرض أهلا رمضان فى 1800 منفذ الجمعة ولمدة شهر

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا