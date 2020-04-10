اللهم ارزقنا صفاء النفس.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد





وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائله "‏هنيئًا لمن لا يظلم أحدًا ، ولا يغتاب أحدًا ، ولا يجرح أحدًا ، ولا يرى نفسه فوق أحد ..‏اللهم ارزقنا صفاء النفس وراحة البال وحسن الخاتمة #خواطر #راحة_البال #اللهم #سيرين_عبدالنور".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.