AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللهم ارزقنا صفاء النفس.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:26 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت سيرين عبد النور على الصورة قائله "‏هنيئًا لمن لا يظلم أحدًا ، ولا يغتاب أحدًا ، ولا يجرح أحدًا ، ولا يرى نفسه فوق أحد ..‏اللهم ارزقنا صفاء النفس وراحة البال وحسن الخاتمة #خواطر #راحة_البال #اللهم #سيرين_عبدالنور". 

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة مجدي تحتفل باليوم العالمي للمرأة على طريقتها.. تعرف ماذا قالت

سيرين عبد النور تشارك جمهورها صورة لها من المنزل.. شاهد

سيرين عبد النور: أزمة كورونا علمتني نعمة الصحة

بالمكياج الجريء .. سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا

سيرين عبد النور تواجه كورونا بـ عيد الشعنينه

طلعوني من البيت .. سيرين عبد النور تحكي عن معاناتها بسبب كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

الصيادلة توضح تفاصيل دواء آفيجان للقضاء على فيروس كورونا

الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم

الإفتاء تستطلع هلال رمضان الأربعاء 22 إبريل وتلغي احتفال الرؤية

إجراءات احترازية في جنازة حماة عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها