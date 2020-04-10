كيف تحمي نفسك من انتقال فيروس كورونا لك عن طريق العين.. فيديو

قال الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، إنه يمكن أن يصاب الفرد بفيروس كورونا عن طريق العين.





وأضاف عمرو السمرة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يمكن أن يصاب الفرد عن طريق الرذاذ أو لمس الفرد لـ سطح عليه فيروس كورونا ثم لمس العين مرة أخرى".





وتابع عمرو السمرة:" أطباء العيون هم الأكثر تضررا من العدوى بفيروس كورونا لأنه في الكشف الخاص بهم يكونون متواجدين بالقرب من المريض".





وأكمل عمرو السمرة:" ارتداء النظارة قد يحمي الفرد من وصول أي رذاذ قد يكون محمل بالفيروس إلى العين".





ولفت عمرو السمرة:" العين مكونة من قرنية العين والملتحمة المشبعة بالأوعية الدموية ويمكن أن يتخلل منها الفيروس ويصل إلى الأنف".



