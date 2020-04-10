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طبيب عيون: العالم تغير سلوكيا بعد ظهور فيروس كورونا في العالم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:15 ص
كورونا
كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، إن العين يمكن ان تصاب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن فيروس الكورونا موجود منذ فترة ولكنه تحور لانه ياتي من الخفافيش وانتقل الي الانسان.

وأضاف "عمرو السمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن فيروس كورونا يصيب الرئة في توقيت واحد ويفرز مواد تؤثر على الكلى، مؤكدا أن العالم تغير سلوكيا بعد ظهور فيروس كورونا في العالم.

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أنه يوجد في مصر علاج لفيروس كورونا تم استخدامها في علاج أمراض أخرى، منوها إلى أنه يجب على أطباء العيون ارتداء النظارة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأشار إلى أن عدد من الأطباء أجروا الكشف الطبي على مصابين بكورونا ولم يعرفوا، موضحا أن إحمرار وحرقان ودموع في العين من أعراض الاصابة بالكورونا، وفيروس كورونا غريب ويعكس أنه تم تركيبه بطريقه معينه.
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