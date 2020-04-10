الحمل مع كورونا.. أسباب غير متوقعة للإصابة بـ الفيروس.. و10 نصائح للوقاية عند الولادة

نصح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، النساء الحوامل بأخذ الحيطة والحذر من الاقتراب من مسببات فيروس كورونا وأهمها: عدم مخالطة المصابين بالمرض، كما يجب على الحوامل اعتزال أي إنسان مشتبه فى إصابته أو كان فى بلد من البلدان المصابة، لمرور فترة الحمل بسلام ويسر وأمان تام.





وقال الدكتور أحمد عاصم الملا، إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجنين خلال فترة الحمل من الأم المصابة، ولا يجب فصل الأمهات المصابات عن الأطفال حديثى الولادة بعد الوضع ويمكنهن الرضاعة الطبيعية.





تأثير فيروس كورونا على الحوامل





قالت الدكتورة رشا الجوهر، استشارى النساء و التجميل، إن السيدات الحوامل لا يبدو أنهن أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا COVID 19 بالنسبة لعامة الناس.





وأشارت إلى أن هناك حالة واحدة سجلت لانتقال فيروس كورونا لحديثي الولادة ولكن بناء على رأي العلماء و الباحثون فإن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين أثناء الحمل والولادة .





وأضافت رشا الجوهر أن تأثير فيروس كورونا على المرأة الحامل تعانى أغلبية السيدات من أعراض خفيفة الى متوسطة من نزلات البرد، بالإضافة إلى بعض الاعراض الاخرى مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وضيق النفس.





وتابعت: سجلت حتى الآن حالة واحدة فقط كانت حامل بالاسبوع ال30 واحتاجت لتنفس اصطناعي وولادة قيصرية وتعافت بعد ذلك، وحتى الآن لم تسجل أي حالة وفاة لأي سيدة حامل.









نصائح للوقاية عند الولادة





قالت الدكتورة إيمان علي، استشارى النساء والتوليد، إن الكثير من السيدات الحوامل يشعرن بحالة من الخوف والقلق مع قرب ميعاد الولادة وبالأخص فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقدمت استشارى النساء و التوليد مجموعة من الاحتياطات والنصائح التى لابد مراعاتها للوقاية من فيروس كورونا ، وتمثلت فى:

-اختيار المستشفى

الابتعاد عن الولادة فى غرف مشتركة يفضل غرفة مستقلة بحمام مستقل لاحتمالية وجود حالات مصابة مشخصة أو غير مشخصة قامت بزيارة المستشفى.

-المرافق:

يفضل أن يكون أقل عدد ممكن واحد أو أثنين ويفضل أن لا يكونوا من كبار السن لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولا يفضل أيضا الاطفال لأن من الصعب التحكم فى حركتهم وممكن يعرضهم للعدوى.

-ارتداء الكمامة و الجوانتى أنت والمرافقين أيضا .

-يفضل قللى وجودك فى استقبال المستشفى قدر المستطاع يعنى استنى فى العربية والمرافق اللى مع حضرتك يخلص اجراءات الدخول ويغير بعدها الجوانتى او يستعمل كحول للتطهير.

-التأكد من تعقيم الغرفة جيدا بالماء والكلور قبل دخولها بفترة كافية و بالأخص مقابض الأبواب والحمام.

-خذ كل أدواتك الشخصية بالإضافة إلى ملاية سرير وغلاف مخدة وفوطة شخصية وبطانية أو كوفرته و الكحول وجيل تعقيم اليد.

-اطلبى من التمريض والعاملين فى المستشفى عدم التردد على الغرفة إلا فى أضيق الحدود وعند طلبكم فقط ، مع التأكد من تغيير الجوانتى قبل وبعد التعامل معاكى والتزامهم بارتداء الماسك.

-التحدث مع طبيبك قبل الولادة لتقليل وقت تواجدك فى المستشفى قدر المستطاع، فمن الممكن أن يساعدك فى الولادة بدون ألم وسرعة التحرك بعد الولادة والتعافى والخروج من المستشفى.

-اطلبى من الدكتور إذا كانت صحة المولود جيدة أن يمكث معاكى ويقلل من تواجده بعيدا عنك .

-لابد من التعامل مع المولود بحرص شديد وعدم لمسه أو تقبيله نهائيا، وأن يكون وفرش سرير المولود بملايه شخصية أو معقمة.

-الرضاعة الطبيعية مهمة جدا، أهم و أقوى مقوي لجهاز المناعة عند المولود و خط الدفاع الوحيد حاليا ضد فيروس كورونا .

- ممنوع الزيارات والقبلات والاحضان منعا باتا.