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رياضة

رافضا مطالبات إلغاء المسابقة.. اتحاد الكرة يتمسك باستكمال الدوري

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:06 م
الدورى المصري
الدورى المصري
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يسري غازى
تمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني باستكمال بطولة الدورى الممتاز رافضة فى الوقت ذاته أية مطالبات بإلغاء المسابقة المحلية.  

وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن مسئولى اللجنة الخماسية قاموا بوضع العديد من السيناريوهات لاستئناف الدورى المحلي على أن يتم الإعلان عنها بعد موافقة الدولة على إعادة النشاط الرياضى والسيطرة على انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. 

ولفت المصدر إلى أن مسئولى الجبلاية يرغبون فى استكمال المسابقة المحلية وإعادة الحياة الى الكرة المصرية مشيرا إلى أن قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم بإعادة التدريبات للفرق المحلية يساهم فى تعزيز المطالبة بإعادة النشاط الرياضى لدى الدوريات العربية.

وأوضح أن ملامح أعادة الدورى المحلي الى الحياة مجددا سوف تتضح فى منتصف شهر مايو المقبل،لافتا إلى أن القرار فى النهاية يعود إلى مسؤولي الدولة. 

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن عودة النشاط الرياضي في كل درجات الدورى أواخر شهر مايو، بعد موافقة مؤسسات الدولة المسؤولة عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف الاتحاد التونسي في بيانه أنه سيمنح الأندية فرصة 3 أسابيع لتدريب اللاعبين وعودة اللياقة البدنية حال قرار استئناف المسابقة.

وذكر البيان أنه سيتم تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الدورى كما هو متوقع يوم 30 نوفمبر بجانب تأجيل فترة الانتقالات الصيفية وتعليق العقود الجديدة وفق قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم .
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