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رياضة

اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:16 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
تصدر أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك والاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل ، وتلقي والد احمد ايمن نجم الزمالك السابق فى الفترة الماضية ، مكالمه هاتفيه من مرتضي منصور لضم اللاعب نهائيا بعد موافقة باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، وتدخل الاهلي ايضا فى المفاوضات ولكن ليس بقوة الزمالك .

وعلم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل النادى ، ان ادارة بيراميدز وافقت علي رحيل احمد ايمن منصور مدافع الفريق لزمالك او الاهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .

وشدد المصدر ، علي ان ادارة بيراميدز اشترطت علي بيع احمد ايمن مقابل 20 مليون جنيه ، معلقا ، " اللي عايزه يدفع 20 مليون جنيه ".

واختتم المصدر ، ان احمد ايمن منصور يعد من المدافعين البارزين داخل الدوري المصري ومتبق موسمان له مع بيراميدز

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة ، بينما جاء بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، واخيرا يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة .
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