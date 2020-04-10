اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

تصدر أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، ترشيحات الانضمام إلى صفوف الزمالك والاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل ، وتلقي والد احمد ايمن نجم الزمالك السابق فى الفترة الماضية ، مكالمه هاتفيه من مرتضي منصور لضم اللاعب نهائيا بعد موافقة باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ، وتدخل الاهلي ايضا فى المفاوضات ولكن ليس بقوة الزمالك .
وعلم صدي البلد من مصادر مطلعة داخل النادى ، ان ادارة بيراميدز وافقت علي رحيل احمد ايمن منصور مدافع الفريق لزمالك او الاهلي فى الميركاتو الصيفي القادم .
وشدد المصدر ، علي ان ادارة بيراميدز اشترطت علي بيع احمد ايمن مقابل 20 مليون جنيه ، معلقا ، " اللي عايزه يدفع 20 مليون جنيه ".
واختتم المصدر ، ان احمد ايمن منصور يعد من المدافعين البارزين داخل الدوري المصري ومتبق موسمان له مع بيراميدز .