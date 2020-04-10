الأمن يسلم سيدة مصابة بالزهايمر لأهلها

نجحت الاجهزة الامنية في تسليم سيدة مُسنَّة، لأهلها؛ بعدما ضلت الطريق.





البداية عندما حضرت إلى قسم مصر القديمة بالقاهرة ، إحدى المواطنات ، وبصحبتها سيدة مسنة "تعانى من مرض الزهايمر ، " وقررت بعثورها على السيدة المسنة بمنطقة منيل الروضة ، وعدم تمكنها من الاستدلال على مسكنها؛ نظرا لمرضها.





تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أهلية السيدة وتسليمها لنجلها، الذى تقدم بالشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إجراء التحريات اللازمة للوصول إليه وما قدموه من رعاية لوالدته خلال فترة إجراء التحريات.





واتخذت الإجراءات القانونية.



