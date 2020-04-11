حازم إمام: كرول سبب ارتدائي القميص رقم 14

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق للمنتخب القومي هو السبب في ارتباطه بالقميص رقم 14 على مدار مسيرته بالملاعب.





وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" كرول طلب مني أن ارتدي القميص رقم 14 قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا 1996 مؤكدًا لي أن طريقة لعبي تشبه نظيرتها للنجم الهولندي كرويف".



