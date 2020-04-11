أحمد عمر هاشم : موتي كورونا شهداء..فيديو

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن المتوفي بفيروس كورونا أو الطاعون فهو شهيد، موجها حديثه لـ أهالى ضحايا كورونا،:"أيقنوا أن موتاكم في الجنة وسيغفر الله لهم وكونوا من الصابرين واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى سيكرمهم وسينقيهم من الخطايا".





وتابع عمر هاشم موجها خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :" الله تقبل موتاكم وعفى عنهم وغفر لهم وأنهم شهداء".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.