شاهد .. محمد فراج يهنئ مانويل جوزيه بعيد ميلاده





و علق على الصورة قائلا : كل 74 سنة وانت طيب يا اسطورة





آخر أعمال محمد فراج هو مسلسل "قابيل" الذى عرض فى رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى تأليف مصطفى صقر، وشارك فى بطولة العمل كل من أمينة خليل وعلى الطيب ومحمد ممدوح ونهى عابدين وأخرون من النجوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة خطف فتاة، حيث يحاول الوصول لمكانها وأيضًا تحديد هوية الخاطف.







نشر الفنان الشاب محمد فراج صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام " للمدير الفني الأسبق للنادي الأهلي مانويل جوزيه