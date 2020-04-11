ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إثيوبيا لـ 3 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية، ليا تاديس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إثيوبيا إلى 3 حالات وفاة، مشيرة إلى أن حالة الوفاة الثالثة تعود لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما، من بلدة دوكيم، وهي بلدة بجنوب أديس أبابا، كانت في وحدة العناية المركزة لعدة أيام.





وقالت تاديس: "بحزن شديد أعلن أننا فقدنا مريضا ثالثا بسبب فيروس كورونا في إثيوبيا.. كان المريض يخضع لمتابعة طبية صارمة في وحدة العناية المركزة.. التعازي المخلصة للعائلة والأحباء".





وبحسب وسائل إعلام إثيوبية، فقد دخلت السيدة المستشفى في 4 أبريل بسبب شكوى صحية مختلفة وتم تشخيصها كمصابة بفيروس كورونا في 6 أبريل، وفقًا لمعلومات من وزارة الصحة، ولم يكن لديها أي تاريخ سفر للخارج.





وأجرت إثيوبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية اختبارات لأربعمائة واثنين وأربعين شخصًا لفحص الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت نتائج 9 منهم إيجابية للفيروس، ليبلغ إجمالي الإصابات 65 شخصا.



