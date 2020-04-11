قبل طرحه رسميا.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a

كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني، عن مواصفات هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، و سيصدر الشهر القادم عبر مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Google I/O 2020 وسيكون أونلاين هو الآخر لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وبحسب الموقع فقد صُمم Pixel 4a بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 2340×1080 بيكسل، إضافةً إلى نوتش أو ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.





ويتميز Pixel 4a بمعالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730 مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، إضافةً إلى ذاكرة تخزن داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ولعشاق التصوير فإن Pixel 4a يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع فلاش ثنائي من نوع LED، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.













ويعمل Pixel 4a بأحدث نظام أندرويد 10 بالإضافة للإصدار الجديد لمساعد جوجل الصوتي، وميزة الحصول على تحديثات مباشرة من جوجل لمدة 3 سنوات، مع بطارية سعة 3080 ميلي أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن USB-C، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.





ويمكنك الحصول على Pixel 4a في لونين هما الأبيض والأسود بداية من سعر 399 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6300 جنيه.



