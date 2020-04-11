AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

قبل طرحه رسميا.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a

السبت 11/أبريل/2020 - 11:04 ص
Pixel 4a
Pixel 4a
Advertisements
كريم جمال
كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني، عن مواصفات هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وسيصدر الشهر القادم عبر مؤتمر الشركة السنوي للمطورين Google I/O 2020 وسيكون أونلاين هو الآخر لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الموقع فقد صُمم Pixel 4a بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 2340×1080 بيكسل، إضافةً إلى نوتش أو ثقب فى أعلى يسار الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز Pixel 4a بمعالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730 مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، إضافةً إلى ذاكرة تخزن داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ولعشاق التصوير فإن Pixel 4a يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل مع فلاش ثنائي من نوع LED، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.


Leaked Pixel 4a render

ويعمل Pixel 4a بأحدث نظام أندرويد 10 بالإضافة للإصدار الجديد لمساعد جوجل الصوتي، وميزة الحصول على تحديثات مباشرة من جوجل لمدة 3 سنوات، مع بطارية سعة 3080 ميلي أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن USB-C، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.

ويمكنك الحصول على Pixel 4a في لونين هما الأبيض والأسود بداية من سعر 399 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 6300 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| تسريب شكل وسعر غطاء Samsung Galaxy S20 الرسمى

شاهد.. تسريب أول صورة لـ Google Pixel 5

أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. صور ومواصفات

vivo تكشف عن هاتفها الجديد V19 بـ 4 كاميرات .. تعرف على المواصفات والسعر..صور

منها السعودية والإمارات.. أوبو تطرح Find X2 و X2 Pro في عدة دول.. إليك السعر والمواصفات

ZTE تطرح Axon 11 5G فى الأسواق بهذا السعر

ترشيحاتنا

حتى بعد الشفاء.. فيروس كورونا يترك آثارا مدمرة على القلب والكلى والكبد.. تفاصيل

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ فيروس كورونا بـ 990 حالة

ماذا تفعل عند نزول البلاء؟.. علي جمعة يوصي بهذا الأمر

ترامب بصدد اتخاذ أهم قرار في حياته.. هل يعمق الرئيس المتهور جراح الأمريكيين من كورونا؟

طلاب هندسة حلوان يبتكرون كمامة جديدة على ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد

ليس لدي عائلة.. بلوجر سعودية شهيرة تبكي بسبب التنمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. طريقة تحضير التونر في دقائق

أسعار مرسيدس mercedes من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بعد تصريحاتها المثيرة.. شاهد.. إطلالات عرضت إليسا للانتقاد أيضا